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10.04.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu! İşte açıklamanın tamamı |10 Nisan Cuma |Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Güncel koronavirüs vaka sayılarını paylaşan Bakan Koca, "Toplam test sayımız 307 bin 210 oldu. 30 bin 864 yeni test yaptık. 4 bin 747 yeni vakamız var. Bugün vefat eden 98 vatandaşımızla birlikte toplam vefat sayımız 1006 oldu. İyileşen 281 vatandaşımız oldu" ifadelerini kullandı. İşte Bakan Koca'nın konuşmasının tamamı...
Son dakika: Bilim Kurulunda kritik toplantı! Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı SON DAKİKA: BİLİM KURULU'NDA KRİTİK TOPLANTI! SAĞLIK BAKANI KOCA KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI

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