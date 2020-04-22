Son dakika haberi... Profesörden çarpıcı açıklama: Doktor olmasam kendimi evime kilitlerdim |Video

Son dakika haberi... Ege Üniversitesi enfeksiyon hastalıkları ana bilim dalı başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, koronavirüsle mücadele konusunda çarpıcı bir "evde kal" çağrısı yaptı. Yıldız, “Ölümleri gördüm doktor olmasam kendimi evime kilitlerim” ifadelerini kullandı. 'Neden evde kalmalıyız?' sorusunun cevabını A Haber canlı yayınında yanıtlayan Yıldız, merak edilen soruların yanıtlarını da verdi. Çin'deki doktorların yüzlerinin rengi neden değişti? Son koronavirüs vaka sayıları ne anlama geliyor? Salgın ne zaman bitecek? Koronavirüs tedavisinde aşı ve ilaç çalışması hangi aşamada? İşte o soruların yanıtları...

Son dakika haberi... Ege Üniversitesi enfeksiyon hastalıkları ana bilim dalı başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, koronavirüsle mücadele konusunda çarpıcı bir "evde kal" çağrısı yaptı. Yıldız, "Ölümleri gördüm doktor olmasam kendimi evime kilitlerim" ifadelerini kullandı. 'Neden evde kalmalıyız?' sorusunun cevabını A Haber canlı yayınında yanıtlayan Yıldız, merak edilen soruların yanıtlarını da verdi. Çin'deki doktorların yüzlerinin rengi neden değişti? Son koronavirüs vaka sayıları ne anlama geliyor? Salgın ne zaman bitecek? Koronavirüs tedavisinde aşı ve ilaç çalışması hangi aşamada?

Yıldız, çok konuşulan renk değişimi konusunda, "Geçici değişikler. Muhtemelen normale dönüp yaşantılarına devam edecekler." ifadelerini kullandı.