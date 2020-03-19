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19.03.2020

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan kritik koronavirüs önlemleri açıklaması! Eğitimde tatil uzayacak mı? |Video

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ve eğitim gündemine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Peki, "Eğitimde tatil uzayacak mı?" vatandaşların en çok merak ettiği soruyu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıtladı. Bakan Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili, "Her türlü senaryoya hazırlıklarımız var. Önümüzdeki tabloya anlık olarak bakıyoruz. Uzaktan eğitimin sürdürülmesi söz konusu." dedi.
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan kritik koronavirüs önlemleri açıklaması! Eğitimde tatil uzayacak mı? SON DAKİKA HABERİ: MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN KRİTİK KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ AÇIKLAMASI! EĞİTİMDE TATİL UZAYACAK MI?

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