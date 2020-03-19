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Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan kritik koronavirüs önlemleri açıklaması! Eğitimde tatil uzayacak mı? |Video
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ve eğitim gündemine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Peki, "Eğitimde tatil uzayacak mı?" vatandaşların en çok merak ettiği soruyu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıtladı. Bakan Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili, "Her türlü senaryoya hazırlıklarımız var. Önümüzdeki tabloya anlık olarak bakıyoruz. Uzaktan eğitimin sürdürülmesi söz konusu." dedi.
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