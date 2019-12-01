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01.12.2019

Son dakika haberi: Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye'de böyle bir şey olsa AB kıyameti koparır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa insan hakları konusunda Avrupa'nın en geri ülkesidir. Macron liberal diye geldi Sarkozy'den, Le Pen'den de beter çıktı" dedi. "Strazburg'ta Avrupa Konseyi'nin 70 yılındayız, tüm liderler geldi. Yukarıda bir loca vardır, basın oturur. Macron geldi, basın bölümünü kapattılar ve basını içeri almadılar." diye konuşan Çavuşoğlu, "Opera binasında kutlama etkinlikleri vardı, basını oraya da almadılar. Türkiye'de böyle bir şey olsa Avrupa Birliği kıyameti koparır. Avrupa Birliği'nden ses çıkıyor mu, hayır. Neden, 'biz üyeyiz' diye dayanışma yapıyorlar" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları Akdeniz Bölgesi İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı. Toplantıda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Fransa'nın OHAL'i yasalarla normal hale getirdiğini hatırlatarak, "Bugün Fransa insan hakları konusunda Avrupa'nın en geri ülkesidir. En son çocuklarını okula götürmek isteyen başörtülü annenin okul etrafına gelmesini yasakladı, bunu ne ile izah edersiniz" diye konuştu.

"SARKOZY'DEN DE LE PEN'DEN DE BETER ÇIKTI"

Macron'un yasakçı yaklaşımını ele alan Çavuşoğlu, "Macron liberal diye geldi Sarkozy'den, Le Pen'den de beter çıktı. Strazburg'ta Avrupa Konseyi'nin 70 yılındayız, tüm liderler geldi. Yukarıda bir loca vardır, basın oturur. Macron geldi, basın bölümünü kapattılar ve basını içeri almadılar. Opera binasında kutlama etkinlikleri vardı, basını oraya da almadılar. Türkiye'de böyle bir şey olsa Avrupa Birliği kıyameti koparır. Avrupa Birliği'nden ses çıkıyor mu, hayır. Neden, 'biz üyeyiz' diye dayanışma yapıyorlar" şeklinde konuştu.

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