Son dakika haberi... Koronavirüs (corona virüs) nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi? Hangi illerde sokağa çıkmak yasaklandı? Yasak ne zaman başlayacak? |Video

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağının hangi illerde getirildiğini merak edip araştırıyor. Sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Hangi illerde sokağa çıkmak yasaklandı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar...

İçişleri Bakanlığınca, bu geceden 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.