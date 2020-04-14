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14.04.2020

Koronavirüs nedeniyle bayram namazları ertelenecek mi? Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, A Haber’de açıkladı |Video

Son dakika haberi... Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, "Koronavirüs nedeniyle bayram namazları ertelenecek mi?" sorusuna A Haber'de yanıt verdi. Ekrem Keleş, "Virüs nedeniyle bayram namazının ertelenmesi de söz konusu olabilir" dedi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, canlı yayında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Ekrem Keleş, "Corona virüs nedeniyle bayram namazının ertelenmesi de söz konusu olabilir" mesajını verdi.

CUMA NAMAZI NE ZAMAN KILINMAYA BAŞLANACAK?

Tehlike geçtikten sonra geniş katılımlarla Cuma namazları kılınacak diyen Keleş, "Bayram namazı açısından da aynı şey söz konusu. Toplum sağlığını korumakla yetkili olanlar bu toplanmanın tehlikeli olduğunu belirtmeleri halinde çok üzücü ama bayram namazının ertelenmesi de söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

CORONA NEDENİYLE ORUÇ DURUMU NE OLACAK?

Keleş, oruçla ilgili Diyanet'in yaptığı "Sağlıklıların oruç tutması salgının yayılmasında risk değil" kararını değerlendirdi.

Keleş, "Müminler kendi başlarına evlerinde oruçlarını tutacak. Virüsün yayılmasında etkisi yok. Böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hasıl oldu. Söz gelimi bu hastalığın bulaştığı kişiler ilaç kullanmaları gerektiği için doktorlar onlardan bunu isteyecektir. Bu kişiler oruç tutmazlar daha sonra oruçlarını tutabilirler "şeklinde konuştu.

"BİZİ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM" KAMPANYASI

"Bizi bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına yapılan bağışlara da değinen Keleş, "Zekatların ayrı fonda hesapta toplanarak bunun ehil kişilerce ulaştırılması caizdir diye açılamamızı da belirttik" dedi.

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