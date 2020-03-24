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24.03.2020

Kışlada koronavirüs önlemi! Yeni gelen askerler... |Video

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre koronavirüsle mücadele kapsamında birliğe yeni katılan askerler 14 gün izlenecek. Celp dönemi gelen gençler hiçbir yerle temas etmeden birliklerine gönderilip kapsamlı bir kontrolden geçirilecek. Kontrolün ardından yeni gelen askerler 14 gün kontrol altında tutulacak. Detaylar A Haber ekranlarında...

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