Karantinadan canlı yayın! İtalya'dan gelen Türk öğrenci Emir Ateşdağlı canlı yayında anlattı |Video

Avrupa'da koronavirüsten en çok ölüm oranının olduğu İtalya'dan getirilen Türk öğrenciler karantina altına alındı. Karantinadaki öğrencilerden Emir Ateşdağlı, süreci A Haber ekranlarında anlattı. Ateşdağlı, "Döndüğümüz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı ve kaldığı odayı gösterdi.