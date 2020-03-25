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Karantinadan canlı yayın! İtalya'dan gelen Türk öğrenci Emir Ateşdağlı canlı yayında anlattı |Video
Avrupa'da koronavirüsten en çok ölüm oranının olduğu İtalya'dan getirilen Türk öğrenciler karantina altına alındı. Karantinadaki öğrencilerden Emir Ateşdağlı, süreci A Haber ekranlarında anlattı. Ateşdağlı, "Döndüğümüz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı ve kaldığı odayı gösterdi.
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