İYİ Parti'deki istifalar ardı ardına geliyor! İsmail Ok neden istifa etti? |Video

İYİ Parti’deki istifaların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz hafta İYİ Parti Genel Başakn Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal’ın istifasının ardından Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da partisinden istifa etti. İstifaların ardındaki neden ne? İsmail Ok neden istifa etti? A Haber muhabiri Levent Eke, canlı yayında detayları Ankara’dan aktardı.