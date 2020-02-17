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17.02.2020

İYİ Parti'deki istifalar ardı ardına geliyor! İsmail Ok neden istifa etti? |Video

İYİ Parti’deki istifaların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz hafta İYİ Parti Genel Başakn Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal’ın istifasının ardından Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da partisinden istifa etti. İstifaların ardındaki neden ne? İsmail Ok neden istifa etti? A Haber muhabiri Levent Eke, canlı yayında detayları Ankara’dan aktardı.
Son dakika: İYİ Partide istifa rüzgarı devam ediyor! Ekrem İmamoğluna tepki gösterdi ve... SON DAKİKA: İYİ PARTİ'DE İSTİFA RÜZGARI DEVAM EDİYOR! EKREM İMAMOĞLU'NA TEPKİ GÖSTERDİ VE...

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