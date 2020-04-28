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Son dakika haberi... İşte Türkiye'de ilk koronavirüs (Covid-19) takip merkezi |Video

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28.04.2020
Son dakika haberi... İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine koronavirüs hastalarının takip edileceği yeni bir merkezin açıldı. Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan "Covid-19 hastaları izleme merkezi" A Haber ekibi tarafından görüntülendi. Koronavirüsü yenip iyileşen hastalar nasıl izleniyor? İşte koronavirüsü atlatan hastaların sonraki sürecini takip edip virüsün organlarda hasar bırakıp bırakmadığını da araştıran o merkez...
Son dakika haberi... İşte dünyanın en değerli sıvısı plazma ve koronavirüse karşı adım adım immün plazma tedavisi |Video SON DAKİKA HABERİ... İŞTE DÜNYANIN EN DEĞERLİ SIVISI PLAZMA VE KORONAVİRÜSE KARŞI ADIM ADIM İMMÜN PLAZMA TEDAVİSİ |VİDEO
A Haber koronavirüs yoğun bakım servisine girdi! Çok özel görüntüler A HABER KORONAVİRÜS YOĞUN BAKIM SERVİSİNE GİRDİ! ÇOK ÖZEL GÖRÜNTÜLER
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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