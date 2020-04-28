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Son dakika haberi... İşte Türkiye'de ilk koronavirüs (Covid-19) takip merkezi |Video
Son dakika haberi... İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine koronavirüs hastalarının takip edileceği yeni bir merkezin açıldı. Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan "Covid-19 hastaları izleme merkezi" A Haber ekibi tarafından görüntülendi. Koronavirüsü yenip iyileşen hastalar nasıl izleniyor? İşte koronavirüsü atlatan hastaların sonraki sürecini takip edip virüsün organlarda hasar bırakıp bırakmadığını da araştıran o merkez...
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