Son dakika haberi... İşte Türkiye'de ilk koronavirüs (Covid-19) takip merkezi |Video

Son dakika haberi... İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine koronavirüs hastalarının takip edileceği yeni bir merkezin açıldı. Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan "Covid-19 hastaları izleme merkezi" A Haber ekibi tarafından görüntülendi. Koronavirüsü yenip iyileşen hastalar nasıl izleniyor? İşte koronavirüsü atlatan hastaların sonraki sürecini takip edip virüsün organlarda hasar bırakıp bırakmadığını da araştıran o merkez...