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İstanbul'da zehir tacirlerine şafak baskını! 3 katlı villa... |Video
Narkotik suçlarla mücadele müdürlüğü İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik şafak baskını operasyonu gerçekleştirdi. Uzun süren takipin ardından 3 katlı villaya operasyon düzenlendi. A Haber ekibinin de eşlik ettiği operasyonda zehir tacirlerinin uyuşturucu yetiştirdiği villanın seraya çevrildiği görülüyor. İşte o görüntüler...
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