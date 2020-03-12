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12.03.2020

İstanbul'da zehir tacirlerine şafak baskını! 3 katlı villa... |Video

Narkotik suçlarla mücadele müdürlüğü İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik şafak baskını operasyonu gerçekleştirdi. Uzun süren takipin ardından 3 katlı villaya operasyon düzenlendi. A Haber ekibinin de eşlik ettiği operasyonda zehir tacirlerinin uyuşturucu yetiştirdiği villanın seraya çevrildiği görülüyor. İşte o görüntüler...

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