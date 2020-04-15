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15.04.2020

İstanbul'da depremde kaydedilen uğultu 'depremin sesi' miydi? Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber'da yanıtladı |Video

İstanbul'da gece saatlerinde yaşanan depremde kaydedilen ve 'deprem sesi' olduğu iddia edilen görüntüler endişeye neden olmuştu. Peki sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki uğultu 'depremin sesi' mi? Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bu sesleri A Haber canlı yayınında açıkladı. Ersoy, 'Depremin sesi olur mu?' sorusunun cevabını da verdi.

İstanbul'da gece saatlerinde yaşanan depremde kaydedilen ve 'deprem sesi' olduğu iddia edilen görüntüler endişeye neden olmuştu. Peki sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki uğultu 'depremin sesi' mi? Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bu sesleri A Haber canlı yayınında açıkladı. Ersoy, 'Depremin sesi olur mu?' sorusunun cevabını da verdi.

KAYDEDİLEN UĞULTU 'DEPREMİN SESİ' Mİ?

İstanbul'da deprem sırasında duyulan ve endişeye neden olan uğultu iddiaları hakkında konuşan Ersoy, "Bir ses duyduğumuz muhakkak yani bu bir ses ama bu sesin depreme işaret ettiğini kim söylüyor, nasıl bir şey, bu kayıtlar nereden kaynaklanıyor, kimler kaydetmiş bu konularda bilgiler yok. Sosyal medya malesef bu tür haberlerin yayılmasında çok olumsuz etkileri de var burada olduğu gibi. Şöyle bir şey eğer depremler bu kadar yaygın ses veriyorsa dünyada her gün binlerce deprem oluyor her gün bakın aylarca demiyorum yılda zaten 1 buçuk milyar deprem oluyor. Yani dünya o zaman gıcırtıdan gürültüden geçilmez. Bu şekildeki bir şeyi depreme yorumlamak çok doğru değil." ifadelerini kullandı.

DEPREMİN SESİ OLUR MU?

Ersoy, depremin sesi olur mu sorusuna ise "Peki deprem ses verir mi? Elbette büyük depremlerde gayet tabii yer kabuğu kilometrelerce kırıldığı için büyük bir enerji ortaya çıkıyor. Ve üzerindeki yapı stoklarında elbette bir uğultu bir gürültü gelecektir bu çok normal bir şeydir. Fakat bu tür depremlerde deprem sesinin duyulması çok alışık olduğumuz bir durum değil. Bu fazla bir anlam ifade etmiyor. Onu söyleyebilirim." cevabını verdi.

Son dakika: İstanbul depremindeki korkutan sesle ilgili uzmanlardan açıklama! SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREMİNDEKİ KORKUTAN SESLE İLGİLİ UZMANLARDAN AÇIKLAMA!

Son dakika haberi... İstanbulda depremdeki korkutan ses tüyler ürpertti! Sosyal medyada böyle paylaşılmıştı uzmanlardan açıklama geldi |Video SON DAKİKA HABERİ... İSTANBUL'DA DEPREMDEKİ KORKUTAN SES TÜYLER ÜRPERTTİ! SOSYAL MEDYADA BÖYLE PAYLAŞILMIŞTI UZMANLARDAN AÇIKLAMA GELDİ |VİDEO
İstanbulda korkutan deprem! Video İSTANBUL'DA KORKUTAN DEPREM! VİDEO

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