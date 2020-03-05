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05.03.2020

İran'da koronavirüs videosu korkuttu! Bir anda yere yığıldı ve... |Video

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılmaya devam eden ölümcül koronavirüsten ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Dünya çapında binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs ile ilgili korkutan bir video, sınır komşumuz İran'dan geldi. İran'lı bir gazetecinin sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde bir adam yere yığıldıktan sonra krize giriyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılmaya devam eden ölümcül koronavirüsten ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Dünya çapında binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs ile ilgili korkutan bir video, sınır komşumuz İran'dan geldi.

Paylaşılan videoda, hasta olduğu iddia edilen bir adam yere yığılıyor ve daha sonra öksürük krizine giriyor. Derin derin nefes almaya çalışan adam titredikten sonra güçlükle hareket edebiliyor. 15 saniyelik video binlerce kişi tarafından izlenirken, görüntülerdeki adamın sağlık durumu ile ilgili detaylı bilgi verilmedi.

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