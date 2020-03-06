İdlibliler ateşkesin ardından dönüşe geçti! "Esad bizi süründürdü! Allah Erdoğan'ı korusun"

Rejimin saldırılarından kaçtıktan sonra Türkiye’nin güvenli hale getirdiği Fırat Kalkanı Bölgesi’ne gelip çadırda yaşayan İdlibliler, gece saatlerinde sağlanan ateşkesin ardından bugün evlerine dönmeye başladı. Dönüşe geçen bir sivil "Erdoğan selamlıyorum, Allah onu korusun ve başımızdan eksik etmesin" dedi. Diğer sivil ise "Bombalamalardan kaçtık, kötü durumdaydık ve şu an durumumuz iyi olarak dönüyoruz. Esad'a söyleyecek lafım yok bizi süründürdü. Erdoğan'ı selamlıyorum" dedi.









Özellikle Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki Afrin, Azez ve Mare gibi yerlerde geçici çadırlarda konaklamaya çalışan İdlipliler, gün ilk saatlerinden itibaren dönüş yoluna geçti.



Yanlarında getirdikleri az sayıdaki eşyayı araçlara yükleyen aileler, evlerine kavuşacak olmanın sevinciyle yollara düştü. Aileler, ateşkes için yoğun çaba gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua ederek, Türk halkına ve Türk askerine teşekkür etti.







"ALLAH ERDOĞAN'I KORUSUN"

Dönüşe geçen bir sivil "Erdoğan selamlıyorum, Allah onu korusun ve başımızdan eksik etmesin" dedi.

Diğer sivil "Bombalamalardan kaçtık, kötü durumdaydık ve şu an durumumuz iyi olarak dönüyoruz. Esad'a söyleyecek lafım yok bizi süründürdü. Erdoğan'ı selamlıyorum" dedi.







Başka bir sivil, "Erdoğan, Türk halkı ve Türk ordusuna selam olsun" ifadelerini kullandı.







Suriye halkıyla beraber olan tek liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyleyen diğer sivil ise "Suriye halkı ile beraber duran tek kişi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Allah ona uzun ömürler versin.







Zulüm gören halkın yanında ve bütün Suriye halkı Erdoğan'ı seviyor, saygı duyuyor ve Özgür Suriye Ordusu, Türk ordusu ve Erdoğan'ın yanında duruyor" diye konuştu.



Dün gün boyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesine kilitlenen güvenli bölgede zor şartlarda yaşayan İdlibli aileler, iki liderin gece saatlerinde ateşkesi açıklamasının ardından rahat bir nefes aldı.Özellikle Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki Afrin, Azez ve Mare gibi yerlerde geçici çadırlarda konaklamaya çalışan İdlipliler, gün ilk saatlerinden itibaren dönüş yoluna geçti.Yanlarında getirdikleri az sayıdaki eşyayı araçlara yükleyen aileler, evlerine kavuşacak olmanın sevinciyle yollara düştü. Aileler, ateşkes için yoğun çaba gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua ederek, Türk halkına ve Türk askerine teşekkür etti.Dönüşe geçen bir sivildedi.Diğer sivildedi.Başka bir sivil,ifadelerini kullandı.Suriye halkıyla beraber olan tek liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyleyen diğer sivil isediye konuştu.