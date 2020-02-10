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10.02.2020
İdlib'e füze rampaları sevk edildi! Komandolar kritik bölgede... |Video
Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin İdlib kentine sevkiyatlarını sürüyor. TSK, İdlib'deki gözlem noktalarına ÇNRA (çok namlulu roketatar) zırhlı personel taşıyıcılar, tanklar ve askeri personel sevkiyatı gerçekleştirdi. Komandolar kritik bölgede harekat için gelecek emri bekliyorlar. Öte yandan TSK bölgeye füze rampaları da sevk etti. Sınır hattında yaşanan son dakika gelişmelerini A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.
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