Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Edirne'de sınır hattını havadan inceledi |Video

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de yaşanan mülteci hareketliliğini yerinde gözlemlemek için kente geldi. Soylu, helikopter ile Pazarkule-Kastanies sınırında bulunan 'tampon' bölgede keşif uçuşu yaptı.