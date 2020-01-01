Son dakika haberi: Hain saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerin bombalı saldırısı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 sivilin de yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tel Abyad Saluk Atik köyünü hedef alan PKK/YPG'li teröristler, TSK yol kontrol noktası sayesinde köye giremeyince bombalı aracı köyün dışında patlattı. Saldırıda 2 masum sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı" denildi.