05 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
05.03.2020

Son dakika haberi... Erdoğan-Putin zirvesi öncesi BM'den açıklama |Video

Son dakika haberi... Moskova'da düzenlecek olan Erdoğan-Putin zirvesi öncesi BM'den diplomatik çözüm çağrısı geldi. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, "çatışmalar bölgesel ve küresel barış ile güvenliği tehdit ediyor." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Moskova'da bir araya geleceği zirvede, liderlere acil diplomatik çözüm bulunması çağrısında bulundu.

Pedersen, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Ligi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Suriye iç savaşının 10'uncu yılına girdiğini belirterek, "Bugün de tekrar yeniden gördüğümüz gibi çatışmalar bölgesel ve küresel barış ile güvenliği tehdit ediyor." dedi.

Ülke içinde ve dışındaki Suriyelileri "belirsiz bir gelecek" beklediğini anlatan Pedersen, "Ortak hedefimiz, bunun yerine Suriye'yi istikrara kavuşturmak, mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşü için koşullar oluşturmak ve tüm Suriyeliler için daha iyi bir gelecek kurmak olmalıdır." diye konuştu.

"İDLİB'DE YERİNDEN EDİLENLERİN YÜZDE 81'İ KADIN VE ÇOCUK"

Pedersen, Suriye'de siyasi çözüm için çalıştıklarını ama İdlib örneğinde olduğu gibi daha fazla gerginlik ve savaşın kapıda olduğunu, bunun da, beraberinde daha fazla ölüm ve yerinden edilme getireceği uyarısında bulundu.

İdlib'de isim vermeden Beşşar Esed rejiminin havadan ve karadan yaptığı bombardımanlara işaret eden Pedersen, 1 Aralık 2019'dan bugüne dek 900 binden fazla sivilin yerinden edildiğini aktardı.

Pedersen, yerinden edilen sivillerin yüzde 81'ini kadın ve çocukların oluşturduğuna dikkati çekti.

"ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNDUK"

İdlib'de okul ve sağlık kuruşları gibi sivil unsurların vurulmaya devam edildiğini dile getiren Pedersen, "Mevcut kriz, Suriye savaşanın başlangıcından bu yana yaşanan en kötü krizlerden biri." değerlendirmesinde bulundu.

Pedersen, konuşmasında Bahar Kalkanı Harekatı'na da değinerek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve kendisinin, acil ateşkes çağrısında bulunduklarını anımsattı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yarın Moskova'da bir araya geleceğini Arap Ligi Dışişleri Bakanlarına hatırlatan Pedersen, "Eminim hepiniz, benim onlara derhal bir diplomatik çözüm bulunması çağrıma katılacaksınız." ifadesini kullandı.

Pedersen, diplomatik çözümün, İdlib'de sivillerin daha fazla ıstırap çekmesini engelleyeceğini, istikrarı sağlayacağını, çatışma yerine iş birliğini teşvik edeceğini ve Suriye'de siyasi bir çözüm için daha elverişli şartlar oluşturabileceğini kaydetti. AA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Soylu'dan muhabirine tepki: Yunan medyasının oyuncağısınız!
Soylu'dan muhabirine tepki: Yunan medyasının oyuncağısınız!
Erdoğan-Putin zirvesi öncesi BM'den açıklama
Erdoğan-Putin zirvesi öncesi BM'den açıklama
Dualarla uğurlandılar!
Dualarla uğurlandılar!
CHP'nin Suriye tutarsızlığı
CHP'nin "Suriye" tutarsızlığı
Bakan Soylu sınır hattında...
Bakan Soylu sınır hattında...
Başkan Erdoğan Rusya'ya gitti
Başkan Erdoğan Rusya'ya gitti
Komşuda korkutan görüntü! Bir anda yere yığıldı ve...
Komşuda korkutan görüntü! Bir anda yere yığıldı ve...
Şehit olmaya düğüne gider gibi gittiler
Şehit olmaya düğüne gider gibi gittiler
Esad'ın katliamcı generali vuruldu
Esad'ın katliamcı generali vuruldu
CHP'li Engin Özkoç'a Başkan Erdoğan’a hakaretten 1 milyon TL'lik dava |Video
CHP'li Engin Özkoç'a Başkan Erdoğan’a hakaretten 1 milyon TL'lik dava |Video
Dünyanın gözü bu zirvede!
Dünyanın gözü bu zirvede!
Hain saldırı gecesi Kılıçdaroğlu Esad'ı korumuş!
Hain saldırı gecesi Kılıçdaroğlu Esad'ı korumuş!
Daha Fazla Video Göster