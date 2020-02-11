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11.02.2020

CHP'li Yılmaz Ateş partisinden ihraç edildi |Video

Son dakika haberi... "Partim FETÖ'ye teslim oldu" açıklamasıyla gündem olan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, "ihraç edildiğimi internetten öğrendim" açıklaması yaptı.

Yüksek disiplin kurulu CHP Genel Merkezi'nde toplanarak gündemindeki disiplin dosyalarını görüştü. Toplantıda geçtiğimiz günlerde sözlü savunmasına başvurulan eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'in Ankara İl Disiplin Kurulu kararıyla partisinden ihraç edilmesine ilişkin kararı masaya yatırıldı.

OY ÇOKLUĞU İLE İHRAÇ KARARI

Toplantıda yapılan değerlendirme sonucunda Ateş hakkında CHP Ankara İl Disiplin Kurulu'nun partiden ihraç edilmesine ilişkin kararı onandı.

Kararın üyelerin oy birliğiyle alındığı öğrenildi.

YILMAZ ATEŞ'TEN CHP'YE ELEŞTİRİ

CHP'den ihraç edildiğini internetten öğrendiğini açıklayan Yılmaz Ateş, "İlçe-il kongrelerini dahi baskı altına alan, delegeleri özgürce seçme ve seçilme hakkından mahrum bırakan bir anlayıştan "düşünce özgürlüğüne saygı" beklenemez." ifadelerini kullandı.

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