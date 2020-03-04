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04.03.2020
Son dakika haberi... CHP'li Engin Özkoç'un Başkan Erdoğan'a hakareti TBMM'de yumruklu kavga çıkardı |Video
Son dakika haberi... CHP'li Engin Özkoç'un Başkan Erdoğan hakkında söylediği sözler nedeniyle arbede yaşandı. CHP'li Özkoç'un, Başkan Erdoğan hakkındaki hakaret dolu sözleri sonrasında vekiller TBMM'de yumruklu kavga etti. A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik olayla ilgili detayları anlattı.
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