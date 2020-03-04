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04.03.2020

Son dakika haberi... CHP'li Engin Özkoç'un Başkan Erdoğan'a hakareti TBMM'de yumruklu kavga çıkardı |Video

Son dakika haberi... CHP'li Engin Özkoç'un Başkan Erdoğan hakkında söylediği sözler nedeniyle arbede yaşandı. CHP'li Özkoç'un, Başkan Erdoğan hakkındaki hakaret dolu sözleri sonrasında vekiller TBMM'de yumruklu kavga etti. A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik olayla ilgili detayları anlattı.
Son dakika haberi... CHPli Engin Özkoçun Başkan Erdoğana hakareti Meclisi karıştırdı |Video SON DAKİKA HABERİ... CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ'UN BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARETİ MECLİS'İ KARIŞTIRDI |VİDEO
Son dakika: AK Partili Emin Akbaşoğludan CHPli Engin Özkoçun Erdoğana hakaretine yanıt: CHP tarihine kara bir leke olarak geçti SON DAKİKA: AK PARTİLİ EMİN AKBAŞOĞLU'DAN CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ'UN ERDOĞAN'A HAKARETİNE YANIT: CHP TARİHİNE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇTİ
Son dakika: CHP’den Başkan Erdoğan’a ağır hakaret! Avukat Hüseyin Aydından flaş açıklama: Dava açacağız! SON DAKİKA: CHP'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A AĞIR HAKARET! AVUKAT HÜSEYİN AYDIN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: DAVA AÇACAĞIZ!

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