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05.03.2020
Son dakika haberi... CHP'li Engin Özkoç'a Başkan Erdoğan’a hakaretten 1 milyon TL'lik dava |Video
Son dakika haberi... CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında Başkan Erdoğan’a hakaretten 1 milyon TL manevi tazminat davası açıldı. Öte yandan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan fezlekeyi derhal TBMM'ye göndereceklerini bildirdi. Detaylar A Haber ekranlarında...
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