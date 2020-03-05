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05.03.2020

Son dakika haberi... CHP'li Engin Özkoç'a Başkan Erdoğan’a hakaretten 1 milyon TL'lik dava |Video

Son dakika haberi... CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında Başkan Erdoğan’a hakaretten 1 milyon TL manevi tazminat davası açıldı. Öte yandan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan fezlekeyi derhal TBMM'ye göndereceklerini bildirdi. Detaylar A Haber ekranlarında...
Son dakika: CHPli Engin Özkoça Başkan Erdoğan’a hakaretten 1 milyon TLlik dava! SON DAKİKA: CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ'A BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARETTEN 1 MİLYON TL'LİK DAVA!

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CHP'li Engin Özkoç'a Başkan Erdoğan’a hakaretten 1 milyon TL'lik dava |Video
CHP'li Engin Özkoç'a Başkan Erdoğan’a hakaretten 1 milyon TL'lik dava |Video
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