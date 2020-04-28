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Son dakika haberi... CHP'den sözde soykırımla ilgili skandal sözler! AK Parti ve MHP'den canlı yayında Sezgin Tanrıkulu'na sert tepki |Video

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28.04.2020
Son dakika haberi... CHP'li Sezgin Tanrıkulu sözde soykırımı ile ilgili skandal ifadelere imza atarak büyük tepki toplamıştı. CHP 1915 gerçeğini nasıl çarpıtıyor? CHP'nin tepki çeken sözde soykırım ifadelerine bir tepki de A Haber canlı yayınında geldi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın canlı yayında Tanırıkulu'nun skandal ifadelerini yorumladı.

Son dakika haberi... CHP'li Sezgin Tanrıkulu sözde soykırımı ile ilgili skandal ifadelere imza atarak büyük tepki toplamıştı. CHP 1915 gerçeğini nasıl çarpıtıyor? CHP'nin tepki çeken sözde soykırım ifadelerine bir tepki de A Haber canlı yayınında geldi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın canlı yayında Tanırıkulu'nun skandal ifadelerini yorumladı.

İşte konuşmalardan satır başları;

BU İLK DEĞİL

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın: Bizim MHP olarak şaşırdığımız bir şey değil maalesef. Sezgin Tanrıkulu formatında CHP'de bir sürü milletvekili var. Onlar Türkiye'nin aleyhine olacak birçok meselelerde hep ön plana çıkarak Türkiye'nin birliğine beraberliğine üniter yapısına halel getirecek birçok söylemlerde suçlamalarda bulunurlar. Ama Atatürk'ün siyasi mirası olduğunu iddia edenler maalesef bu konuda dut yemiş bülbül misali hiç ağızlarını açmazlar. Genel Başkanları başta olmak üzere. Bu ilk defa yapılan bir şey değil. 24 Nisan vesilesiyle Sezgin Tanrıkulu'nun daha önce de "hepimiz Ermeniyiz hepimiz Hrant'ız" denilen zamanlarda da en ön saflarda görüntü verdiklerine tanıklık ettik fakat üzüldüğümüz şey şudur. 23 Nisan'ın 100. Yılında maalesef CHP bir faaliyette bulunmadığı gibi Tanrıkulu gibi aslında hiçte müsemma olmayan partinin ilkelerini öne sürerek bunu galebe çaldılar. Sadece Tanrıkulu mahiyetinde değil İstanbul İl Başkanlarının söyledikleri Tanrıkulu'nunkinden az yenilir yutulur şeyler değil.

OKUMUŞ OLSAYDI...

AK Parti Şanlıurfa milletvekili Halil Özşavlı: Sezgin Tanrıkulu her yıl bu açıklamayı yapıyor. 2010'dan beri milletvekili ve her seferinde seçilebilecek listede CHP listelerinde yer alıyor. Bugüne kadar yaptığı açıklamaların hepsinde de soykırımı öven propagandasını yapan ifadeler kullanıyor. Ben kendisine sözde soykırımla ilgili olarak ne okuduğunu kaç tane kitap okuduğunu merak ediyoruz. Okumuş olsaydı tarihe aykırı gerçeklere aykırı bu tür açıklamaları kesinlikle yapmazdı.

CHPnin eski vekili Dr. Canan Arıtmandan Sezgin Tanrıkuluna sözde soykırım tepkisi CHP'NİN ESKİ VEKİLİ DR. CANAN ARITMAN'DAN SEZGİN TANRIKULU'NA SÖZDE SOYKIRIM TEPKİSİ
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