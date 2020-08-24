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SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan’ın o sözleri Yunan basınında ses getirdi | Detayları A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı

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Giriş: 24.08.2020 22:43
Güncelleme:24.08.2020 22:55
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yaptığı flaş açıklamalar Yunanistan basınında çok büyük ses getirdi. A Haber muhabiri Manolis Kostidis Atina'daki sıcak gelişmeleri canlı yayında aktardı.

Başkan Erdoğan, bugün kritik kabine toplantısı sonrası Doğu Akdeniz'de yaşananlara değindi ve flaş mesajlar verdi.

"Oruç Reis çok daha kararlı hareket edecektir"

Oruç Reis gemisiyle yürütülen sismik araştırmalarla ilgili Navtex adı verilen duyurunun süresinin 27 Ağustos'a kadar uzatıldığını anımsatan Başkan Erdoğan "Nokta mı, virgül mü? Buraya ben şimdi bir virgül koyayım. Çünkü bundan sonrası da bunun var. Türkiye'nin Uluslararası Denizcilik Örgütü kurallarına uygun şekilde yürüttüğü bu faaliyetlere karşılık Yunanistan yetkisiz şekilde ve şımarıkça bir edayla kendi Navtex mesajını yayınlamıştır. Her şeyden önce Yunanistan'ın bölgede böyle bir Navtex ilanına hakkı yoktur. Yapılan bu açıklama bölgede bulunan tüm gemilerin kıyı ve seyir emniyetini tehlikeye atan bir şımarıklıktır. Uluslararası hukukta, iyi niyete, komşuluk ilişkilerine aykırı bu tutumuyla Yunanistan kendi kendini içinden çıkamayacağı bir kaosun içine atmıştır. Bundan sonra bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan, tek zarar gören de yine bu ülkenin kendisi olacaktır. Yunanistan'ı Türk donanmasının önüne atanların, yarın yaşanacak bir sıkıntıda asla ortada gözükmeyeceklerini bizim kadar Yunanlı komşularımızın da bilmesinde fayda mülahaza ediyorum. Türkiye, ne Oruç Reis gemimizin ne ona refakat eden donanma unsurlarımızın faaliyetlerinden en küçük bir geri adım atmayacaktır. Tam tersine bu bölgede hakkını ve hukukunu koruma konusunda çok daha kararlı hareket edecektir. Bundan sonrasını düşünecek ve ortaya çıkacak sonuçlara katlanacaklar, Navtex ilan ettiğimiz bölgede karşımıza çıkacak olanlardır." dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan: Yunanistanı Türk donanmasının önüne atanlar... SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN: YUNANİSTAN'I TÜRK DONANMASININ ÖNÜNE ATANLAR...

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