22 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika haberi... Başkan Erdoğan milli futbolcularla görüştü |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
22.04.2020

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan milli futbolcularla görüştü |Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’de katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika: Başkan Erdoğan Milli futbolcularla video konferans yöntemiyle görüştü! SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN MİLLİ FUTBOLCULARLA VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE GÖRÜŞTÜ!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Başkan Erdoğan milli futbolcularla görüştü
Başkan Erdoğan milli futbolcularla görüştü
İBB yenileme çalışması yaparken boruyu patlattı!
İBB yenileme çalışması yaparken boruyu patlattı!
Bunun adı organize kötülük!
Bunun adı organize kötülük!
CHP'li Suat Özçağdaş'a talimat Canan Kaftancıoğlu’ndan!
CHP'li Suat Özçağdaş'a talimat Canan Kaftancıoğlu’ndan!
Virüs otomobil piyasasını nasıl etkiledi?
Virüs otomobil piyasasını nasıl etkiledi?
Altun'un evini fotoğraflayan CHP'ye sert tepki
Altun'un evini fotoğraflayan CHP'ye sert tepki
Tramvay raydan çıktı! İşte kaza anı
Tramvay raydan çıktı! İşte kaza anı
İşte koronavirüs şarkısı
İşte koronavirüs şarkısı
Doktor olmasam kendimi evime kilitlerdim
"Doktor olmasam kendimi evime kilitlerdim"
İçişleri Bakanlığı 81 Valiliğine Ramazan tedbirleri genelgesi gönderdi
İçişleri Bakanlığı 81 Valiliğine Ramazan tedbirleri genelgesi gönderdi
Türkiye'den İngiltere'ye tıbbi malzeme yardımı
Türkiye'den İngiltere'ye tıbbi malzeme yardımı
Prof. Dr. İlyas Dökmetaş koronavirüs belirtilerini A Haber'de açıkladı
Prof. Dr. İlyas Dökmetaş koronavirüs belirtilerini A Haber'de açıkladı
Daha Fazla Video Göster