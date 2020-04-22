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Son dakika haberi... Başkan Erdoğan milli futbolcularla görüştü |Video
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’de katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.
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