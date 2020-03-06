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06.03.2020

Son dakika haberi: Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında... |Video

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu. Bakan Akar ile komutanların, İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ndeki çalışmaları devam ediyor.

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