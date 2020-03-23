Almanya'dan gelen iş insanı Tarık Bölek karantinadaki yaşamı anlattı: Türkiye parmakla gösteriliyor

Almanya'dan gelen iş insanı Tarık Böleki karantinadaki yaşamı anlattı. Avrupa'dan gelen yüzlerce kişiden biri olan Bölek, "Devletin bize verdiği imkanlar çok iyi. Bir insan çocuğuna nasıl bakıyorsa devlette bize öyle bakıyor." ifadelerini kullandı. Avrupa ülkelerinin koronavirüsle mücadelede başarısız olduğunu belirten Bölek, kaldığı odayı gösterip şartları anlattı.

Almanya'dan gelen iş insanı Tarık Bölek karantinadaki yaşamı anlattı. Avrupa'dan gelen yüzlerce kişiden biri olan Bölek, "Devletin bize verdiği imkanlar çok iyi. Bir insan çocuğuna nasıl bakıyorsa devlette bize öyle bakıyor." ifadelerini kullandı. Avrupa ülkelerinin koronavirüsle mücadelede başarısız olduğunu belirten Bölek, kaldığı odayı gösterip şartları anlattı.

TÜRKİYE PARMAKLA GÖSTERİLİYOR

Bölek, "Devletin bize verdiği imkanlar çok iyi. Bir insan çocuğuna nasıl bakıyorsa devlette bize öyle bakıyor. Ben Almanya'dan buraya geldim Avrupa'da birçok şehri dolaştım. İşte Hollanda'ya Fransa'ya gittik birçok ülkeyi gezdik. Şimdi oraları gözlemlediğimde vatandaşlara davranışları devletin imkanları bizim ülkemizden çok farklı. Avrupa'da bulunan çoğu ülke bu sınavda başarılı olamamıştır. Ama Türkiye Cumhuriyeti diğer ülkelerin parmakla gösterdiği ülke oldu." ifadelerini kullandı.

Avrupa'dan gelen yüzlerce kişiden biri olan iş insanı Bölek, kaldığı odayı gösterip şartları anlattı.