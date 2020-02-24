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24.02.2020

Almanya'daki ırkçı terörün kurbanlarına veda |Video

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terörün kurbanları için cenaze töreni düzenleniyor. Saldırıda hayatını kaybeden 3 Türk'ün cenazesi toprağa verilecek. Vatandaşların cenazeleri tekbirlerle araçlara konuldu. Irkçı saldırıda hayatını kaybeden Sedat Gürbüz'ün cenazesi Almanya'da müslüman mezarlığında, Gökhan Gültekin'in Ağrı'da ve Fatih Saraçoğlu'nun ise memleketi Çorum'da defnedilecek.
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