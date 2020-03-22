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22.03.2020

Almanya'daki havalimanı görevlisinden duygulandıran konuşma: Konuşurken tüylerim diken diken oluyor |Video

Koronavirüsle mücadele kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek, Sakarya ve Samsun'daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını söylemişti. Çavuşoğlu'nun açıklamasının ardından Almanya Berlin'in Tegel Havalimanı'nda bir görevlinin Türkiye'ye gelmek üzere bulunan öğrencilere yaptığı konuşma duygu dolu anlar yaşattı. Konuşurken tüylerinin diken diken olduğunu belirten görevli, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu uçağı sizin için tahsis etti. Allah için vatanımızı milletimizi çok sevelim. Çok faydalı insanlar olalım ne olursunuz" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek, Sakarya ve Samsun'daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını söylemişti.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BU KADAR BÜYÜK BİR DEVLET

Söz konusu öğrenciler Türkiye'ye getirilmeye başlandı. Almanya Berlin'de bir görevlinin Türkiye'nin koronavirüs nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarını kurtarması ile ilgili sözleri hükümeti eleştirenlere tokat gibi cevap oldu. Görevli, Türkiye'ye gitmek üzere havalimanında bulunan öğrencilere, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu uçağı sizin için tahsis etti. Allah için vatanımızı milletimizi çok sevelim. Çok faydalı insanlar olalım ne olursunuz. Devletimizin yapmış olduğu bu yatırımları unutmayalım. Bu devlet şuan buradaki 10 kişi için uçak kaldırıyor. Hepimiz bunun kıymetini bilelim. İşte Türkiye Cumhuriyeti bu kadar büyük bir devlet. Hiçbir ülkede bu hamleyi göremezsiniz" ifadelerini kullandı.

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