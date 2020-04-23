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7 tepenin şehrinden 7 kıtaya! 23 Nisan'da İstanbul'dan birlik mesajı |Video

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23.04.2020
Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında dijital konser düzenlenerek tüm dünyaya sevgi ve birlik çağrısında bulunulacak. Konser İletişim Başkanlığı’nın YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "7 tepenin şehrinden 7 kıtaya" sloganıyla internetten yayınlanacak olan konserde, İstanbul semalarından tüm dünyaya sevgi ve birlik çağrısında bulunulacak.



Yunus Emre'nin "Dünya benim rızkımdır, insanlıksa milletim" sözleriyle başlayacak olan konserde, Covid 19 salgını nedeniyle yaşanmakta olan bu zor dönemde, çok değerli sanatçıların İstanbul'un yedi farklı noktasından gerçekleşecek performanslarıyla tüm dünyaya dayanışma mesajı verilecek.

Salgınla mücadele etmekte olan birçok ülkeye tıbbi malzeme yardımında da bulunan Cumhurbaşkanlığı, kıtaların buluştuğu İstanbul'da bu kez de kalpleri buluşturarak birlik ve bütünlük bilincini vurgulayacak. "7 tepenin şehri İstanbul'dan 7 kıtaya" mesajıyla gerçekleşecek olan konser youtube/iletisimbaskanligi kanalından yayınlanarak tüm dünyada izlenebilecek.



Ludwig van Beethoven'ın 9.Senfonisi'nin Franz Liszt tarafından yapılmış piyano düzenlemelerinin dünyadaki sayılı icracısından olan piyanistimiz İdil Biret, "İnsanlık Senfonisi" olarak da bilinen bu ölümsüz eseri İstanbul Boğazı'nda seslendirecek.

Arpist Şirin Pancaroğlu ve ses sanatçısı Bora Uymaz ise, Yunus Emre'nin "Ben Yürürem Yane Yane" ilahisini Kızkulesi'nde icra edecekler.

Ayasofya'da neyzen Yavuz Akalın "Segah Peşrev" (Yusuf Paşa), Topkapı Sarayı'nda udi Murat Bağdatlı "Kürdilihicazkar Longa" (Kemani Sebuh), Galata Kulesi'nde flüt sanatçısı Elif Yurdakul Baykurt "Syrinx" (Claude Debussy), Dolmabahçe Sarayı'nda tanburi Özer Özel ve kemençe sanatçısı Aslıhan Özel "Nihavend Saz Semai" (Mesut Cemil Bey), Pierre Loti Tepesi'nde kanuni Serkan Mesut Halili "Şehnaz Longa" (Santuri Ethem Bey) eserlerini seslendirecekler.



Muhteşem İstanbul manzaraları fonunda gerçekleşecek konserde, gerek Klasik Türk Müziği gerekse Klasik Batı Müziği'nden eserler sunulurken; Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Pir Sultan Abdal'dan Immanuel Kant, Thomas Aquinas, Alphonse de Lamartine'e Doğu ve Batı dünyasının önemli düşünürlerinin sevgi ve insanlık mesajları da müziğe eşlik edecek.

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