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25.02.2020

15 Temmuz sonrası kaç FETÖ'cü ihraç edildi? |Video

PKK elebaşı Öcalan sloganlarının atıldığı HDP kongresinde, gezi kalkışması ve Cizre'deki çukur terörüne atıfta bulunuldu. Pervin Buldan'ın "Hükümetin karşısında gezi ile Cizre'nin ittifakı var" sözleri A Haber'de "Canan Barlas ile Gündem" programında tartışıldı. Programda 15 Temmuz sonrası kamu kurumlarında yapılan FETÖ temizliği, FETÖ ile mücadele ve kripto FETÖ'cülerin nasıl tespit edildiği de masaya yatırıldı. Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman detayları canlı yayında aktardı.
FETÖ elebaşı Gülenden yine din istismarı! Bu kez halifelerin cezaevinde gezdiği yalanıyla kameraların karşısına geçti FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'DEN YİNE DİN İSTİSMARI! BU KEZ HALİFELERİN CEZAEVİNDE GEZDİĞİ YALANIYLA KAMERALARIN KARŞISINA GEÇTİ
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