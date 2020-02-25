15 Temmuz sonrası kaç FETÖ'cü ihraç edildi? |Video

PKK elebaşı Öcalan sloganlarının atıldığı HDP kongresinde, gezi kalkışması ve Cizre'deki çukur terörüne atıfta bulunuldu. Pervin Buldan'ın "Hükümetin karşısında gezi ile Cizre'nin ittifakı var" sözleri A Haber'de "Canan Barlas ile Gündem" programında tartışıldı. Programda 15 Temmuz sonrası kamu kurumlarında yapılan FETÖ temizliği, FETÖ ile mücadele ve kripto FETÖ'cülerin nasıl tespit edildiği de masaya yatırıldı. Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman detayları canlı yayında aktardı.