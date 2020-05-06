Son dakika haber... Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Fahrettin Koca açıklama yapacak |Video

Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için saat 15.00’te video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 15'te video konferans yöntemiyle toplanacak. Türkiye'nin koronavirüste mücadelede izleyeceği yol haritası, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler ele alınacak.

KRİTİK SAAT BELLİ OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 17'de basın toplantısı düzenleyecek. Bakan Koca'nın, koronavirüsle mücadele sürecine kritik uyarı ve açıklamalarda bulunması ve son vakaları açıklaması bekleniyor.