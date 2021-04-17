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Son dakika | Güvenlik güçleri hiçbirine göz açtırmadı! Türkiye genelinde “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulaması

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Giriş: 17.04.2021 10:15
Son dakika haberi...Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlıklarının koordinesinde; genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla Türkiye genelinde “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulaması gerçekleştirildi.

8.463 ekip, 31.090 personelin görev aldığı uygulamada; 27.900 kahvehane / kıraathane, 840 dernek ve kooperatif eş zamanlı denetlendi.

Uygulamada; 47 şahıs gözaltına alındı, 634 aranan şahıs yakalandı, 1.204 şahıs hakkında idari işlem yapıldı. 117 umuma açık işyeri, kooperatif ve derneğe idari işlem yapılırken, 56 iş yeri kapatıldı.

Coronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında "Maske Takmamak, Sosyal Mesafe ve Sokağa Çıkma Kısıtlaması" tedbirlerine uymayan 2.187 şahsa idari para cezası, 3 şahsa ise adli işlem uygulandı.

Ayrıca, 6 adet tombala makinesi, 4 adet sigaramatik, 3 adet kumar makinesi, 6 adet oyun makinesi, çok sayıda ateşli silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda kumar oynanmasına yarayan oyun kâğıdı, pul, fiş vb. maddeler ele geçirildi.

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