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Son dakika: Gözler TBMM’de! Başkan Erdoğan açılış konuşmasını yapacak

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Giriş: 01.10.2020 09:50
Güncelleme:01.10.2020 10:04
Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının açılış konuşmasını yapacak. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının açılış konuşmasını yapacak. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

TBMM yarın açılıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşmasında Doğu Akdenize vurgu yapacak TBMM YARIN AÇILIYOR! BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN AÇILIŞ KONUŞMASINDA DOĞU AKDENİZ'E VURGU YAPACAK

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