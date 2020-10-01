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Son dakika: Gözler TBMM’de! Başkan Erdoğan açılış konuşmasını yapacak
Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının açılış konuşmasını yapacak. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının açılış konuşmasını yapacak. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.