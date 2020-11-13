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Son dakika: Gözler Ankara'da! 20 kişilik Rus heyeti bugün geliyor! Rus heyetle hangi konular görüşülecek?

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Giriş: 13.11.2020 12:05
Güncelleme:13.11.2020 12:08
Son dakika haberi... Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar hakkında teknik görüşmelerde bulunacak 20 kişilik Rus heyetin bugün Ankara'ya gelmesi bekleniyor. İlk olarak Dışişleri Bakanlığında görüşmeler yapacak heyetin, öğleden sonra Milli Savunma Bakanlığında teknik görüşmelere katılması planlanıyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar kapsamında Rusya'dan geniş katılımlı heyetin bugün Ankara'ya gelmesi bekleniyor.

20 KİŞİLİK EKİP BUGÜN TÜRKİYE'DE OLACAK
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan geniş katılımlı bir heyetin bugün Ankara'ya geleceğini ve Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar hakkında teknik görüşmeler yapılacağını açıklamıştı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rusya'dan gelen 20 kişilik ekip, bugün Türkiye'de olacak.

İŞTE MASADAKİ KONULAR
İlk olarak Dışişleri Bakanlığında görüşmeler yapması planlanan heyet, öğleden sonra Milli Savunma Bakanlığına geçerek teknik görüşmelere katılacak.

Askeri üst düzey heyetlerin yapacağı toplantılarda, anlaşma kapsamında taktik ve teknik olarak hangi tarafın nerede duracağı, kaç kişi olacağı, hangi faaliyetleri yürüteceği gibi konular ele alınacak.

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