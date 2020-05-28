Son dakika: Gezi Parkı kalkışması 7. Yılında! Arkasında kimler vardı? Neyi amaçladılar? |Video

Son dakika haberi... Ağaç bahanesiyle ortaya çıkan olayda ne yapılmak istendi? Arkasında kimler vardı? Neyi amaçladılar? Bir küresel operasyon gezi kalkışması ihanetinde kimler bir aradaydı? Gazeteci yazar Halime Kökçe ve GENAR Başkanı İhsan Aktaş ve Sabah Gazetesi yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin, A Haber canlı yayınında konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Ağaç bahanesiyle ortaya çıkan olayda ne yapılmak istendi? Arkasında kimler vardı? Neyi amaçladılar? Bir küresel operasyon gezi kalkışması ihanetinde kimler bir aradaydı? Gazeteci yazar Halime Kökçe ve GENAR Başkanı İhsan Aktaş ve Sabah Gazetesi yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin, A Haber canlı yayınında konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.