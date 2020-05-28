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Son dakika: Gezi Parkı kalkışması 7. Yılında! Arkasında kimler vardı? Neyi amaçladılar? |Video

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Giriş: 28.05.2020 13:35
Güncelleme:28.05.2020 13:39
Son dakika haberi... Ağaç bahanesiyle ortaya çıkan olayda ne yapılmak istendi? Arkasında kimler vardı? Neyi amaçladılar? Bir küresel operasyon gezi kalkışması ihanetinde kimler bir aradaydı? Gazeteci yazar Halime Kökçe ve GENAR Başkanı İhsan Aktaş ve Sabah Gazetesi yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin, A Haber canlı yayınında konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Ağaç bahanesiyle ortaya çıkan olayda ne yapılmak istendi? Arkasında kimler vardı? Neyi amaçladılar? Bir küresel operasyon gezi kalkışması ihanetinde kimler bir aradaydı? Gazeteci yazar Halime Kökçe ve GENAR Başkanı İhsan Aktaş ve Sabah Gazetesi yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin, A Haber canlı yayınında konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gezi ihaneti 7 yıl önce nasıl başladı? Gezi Parkında asıl amaç neydi? Ağaç bahanesiyle Türkiye’de terör estirildi | Video GEZİ İHANETİ 7 YIL ÖNCE NASIL BAŞLADI? GEZİ PARKI'NDA ASIL AMAÇ NEYDİ? AĞAÇ BAHANESİYLE TÜRKİYE’DE TERÖR ESTİRİLDİ | VİDEO
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