Son dakika: Gazze’de geçici ateşkes 1 günlüğüne uzatıldı

Son dakika haberleri… İşgalci İsrail Terör Örgütü ile Hamas arasında yapıla geçici ateşkes 1 günlüğüne uzatıldı. Rehine takası bugün de devam edecek. İşte tüm detaylar…

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