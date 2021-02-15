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Son dakika: Gara şehitlerine veda! Yürekleri dağladı

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Giriş: 15.02.2021 13:51
Güncelleme:15.02.2021 13:55
Kahramanmaraş’ta kendi düğününe gelirken terör örgütü PKK tarafından 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan ve 5 buçuk yıl sonra şehit edilen Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı (32), memleketi Kahramanmaraş’ta son yolcuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Emine Sarı, "Bekle dedin bekledim" diyerek yürekleri dağladı.

Kahramanmaraş'ta kendi düğününe gelirken terör örgütü PKK tarafından 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan ve 5 buçuk yıl sonra şehit edilen Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı (32), memleketi Kahramanmaraş'ta son yolcuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Emine Sarı, "Bekle dedin bekledim" diyerek yürekleri dağladı.

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