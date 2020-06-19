Son dakika: Fransa’nın sinsi Türkiye planı |Video

Libya'da sahada yenilen Fransa, tansiyonu tırmandırmanın peşinde... Fransa Savunma Bakanlığı NATO görevini gerçekleştiren bir gemilerinin Akdeniz'de Türk donanması tarafından taciz edildiği iddia etti. Türkiye taciz iddiaları teknik kayıtlarla çürüttü. Fransa, taciz iddiasını taşıdığı NATO'dan da destek bulamadı. Fransa neden böyle bir yalan uydurdu? Olayın perde arkasında ne var? Fransa'nın sinsi planı ne? Ahmet Yesefi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Tomar ve emekli büyükelçi Aydın Nurhan A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Libya'da sahada yenilen Fransa, tansiyonu tırmandırmanın peşinde...

Fransa Savunma Bakanlığı NATO görevini gerçekleştiren bir gemilerinin Akdeniz'de Türk donanması tarafından taciz edildiği iddia etti. Türkiye taciz iddiaları teknik kayıtlarla çürüttü. Fransa, taciz iddiasını taşıdığı NATO'dan da destek bulamadı. Fransa neden böyle bir yalan uydurdu? Olayın perde arkasında ne var? Fransa'nın sinsi planı ne? Ahmet Yesefi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Tomar ve emekli büyükelçi Aydın Nurhan A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Ankara'nın Libya'da dengeleri değiştiren hamleleri, Fransa'yı rahatsız etti.

Türkiye'nin Libya'daki varlığından da endişe duyan Fransa, Türk donanmasını, NATO görevini gerçekleştiren fransız gemisini 'taciz' etmekle suçladı.

Konuyu NATO'ya taşıdı.

Türkiye'den o iddialara yanıt gecikmedi. Milli Savunma Bakanlığı, Fransa'nın bir Türk askeri gemisi hakkındaki iddialarını çürüten bilgileri, NATO'nun sivil ve asker yetkilileriyle paylaştı.



Fransa'nın NATO makamlarına iddialarını destekleyen somut bir kanıt sunamadığı da belirtildi.