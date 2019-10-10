Son dakika: Fırat’ın doğusunda YPG’li teröristler bombardımana tutuldu

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatında Telabyad’a yapılan top atışları devam ediyor. Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinden yapılan top atışlarıyla terör örgütüne ait karargah ve mevziler yerle bir ediliyor. Türk topçusunun vurduğu yerlerden alevlerin yükseldiği gözlendi.