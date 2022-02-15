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Son dakika: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki teröristlere ağır darbe: 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Giriş: 15.02.2022 16:06
Güncelleme:15.02.2022 16:08
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
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