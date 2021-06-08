Son dakika: Firari hain Can Dündar için kırmızı bülten çıkarıldı

Firari hain Can Dündar hakkında silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan ayrılan dosyası kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama ve kırmızı bülten çıkarılması kararı verildi. Mahkeme Dündar'ın "gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "örgüt (FETÖ) içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

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