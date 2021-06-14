Son dakika: FETÖ'ye darbe! ‘Sur İçi Avukatlar Grubu’nun sözde imamı istanbul'da yakalandı!

Son dakika haberine göre İstanbul’da FETÖ firarisi bir avukat ve eşi yakalandı. Gaybubet Evi’nde 216.5 gram altın, üç adet tam altın, bir adet altın kolye, bir adet çeyrek altın, beş bin 620 dolar, 500 euro ve sekiz bin 400 lira nakit para ele geçirildi. Paralar ve şüphelilerin pasaportları evdeki çamaşır makinesinin içerisinden çıktı. Avukat olan şüphelinin FETÖ’nün ‘Sur İçi Avukatlar Grubu’nun sözde imamı olduğu ifade edildi.