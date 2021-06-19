Son dakika | FETÖ'nün kıdemli haini general Metin Alpcan'a ibretlik ceza!

15 Temmuz darbe girişiminde rol aldığı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ’cü eski tuğgeneral Metin Alpcan’ın 9 yıl önce işkencesine maruz kalan er Ferdi Geyik, açtığı davayı kazandı. Mahkeme ere 1 milyon 371 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.

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