19 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika | FETÖ'nün kıdemli haini general Metin Alpcan'a ibretlik ceza!
15 Temmuz darbe girişiminde rol aldığı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan FETÖ’cü eski tuğgeneral Metin Alpcan’ın 9 yıl önce işkencesine maruz kalan er Ferdi Geyik, açtığı davayı kazandı. Mahkeme ere 1 milyon 371 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.