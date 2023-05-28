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Son dakika: Fatih Erbakan oyunu kullandı

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Giriş: 28.05.2023 14:12
Güncelleme:28.05.2023 14:14
Son dakika haberleri… Yeni Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan oyunu Ankara’da kullandı. Fatih Erbakan, “Seçim sonuçları akşam saatlerinde belli olur. Avrupa’da seçime katılım arttı biliyorsunuz. Türkiye’de katlımın düşük olacağını sanmıyorum. Hayırlı sonuçlar çıkacak.” dedi.
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