28 Mayıs 2023, Pazar
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Son dakika: Fatih Erbakan oyunu kullandı
Son dakika haberleri… Yeni Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan oyunu Ankara’da kullandı. Fatih Erbakan, “Seçim sonuçları akşam saatlerinde belli olur. Avrupa’da seçime katılım arttı biliyorsunuz. Türkiye’de katlımın düşük olacağını sanmıyorum. Hayırlı sonuçlar çıkacak.” dedi.