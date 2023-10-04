Son dakika | Eylül ayında Cumhuriyet tarihnin ihracat rekoru

Son dakika haberi...Ticaret Bakanı Ömer Bolat Eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Eylül ayında dış ticaret yüzde 0,3 artışla 22 milyar 670 milyon dolar oldu.

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