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Son dakika | Eylül ayında Cumhuriyet tarihnin ihracat rekoru

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Giriş: 04.10.2023 11:36
Son dakika haberi...Ticaret Bakanı Ömer Bolat Eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Eylül ayında dış ticaret yüzde 0,3 artışla 22 milyar 670 milyon dolar oldu.
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