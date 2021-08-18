19 Ağustos 2021, Perşembe
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Son dakika: Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ankara'da | Başkan Erdoğan karşılama törenine katıldı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i resmi törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile ortak basın toplantısının ardından Ahmed onuruna resmi akşam yemeği verilecek. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.