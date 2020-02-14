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14.02.2020

Esad rejimine İdlib'de ağır darbe |Video

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu İdlib'de 63 rejim unsuru daha etkisiz getirildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri detayları canlı yayında aktardı.

Milli Savunma Bakanlığı İdlib'deki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada; "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilerden 63 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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