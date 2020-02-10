Son dakika: Esad rejiminden Türk askerlerine alçak saldırı! Şehit ve yaralılarımız var |Video

Son dakika haberine göre; Suriye'de Esad rejiminden Türk askerlerine hain saldırı... Saldırıda 5 asker şehit olurken, 5 askerimiz de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı ise hain saldırıya misliyle karşılık verdi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında son dakika gelişmesinin detaylarını anlattı.