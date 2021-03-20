SON DAKİKA | Erzincan'da korkutan deprem! Kısa süreli panik yarattı! 20 Mart AFAD son depremler

Son dakika... Erzinca'da 4.3 büyüklüğünde korkutan deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Aktaş köyünde gerçekleşen deprem kısa süreli panik yarattı. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte 20 Mart tarihli son depremler listesi...