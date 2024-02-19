19 Şubat 2024, Pazartesi
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Son dakika: Erzincan'da bir kez daha kayma meydana geldi
Son dakika haberi... Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeni sahasındaki heyelanda kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. A Haber muhabiri Murat Onur son durumu bölgeden aktardı. Onur, “Bir son dakika bilgisi ile yayınımıza başlayalım. Arama kurtarma ekiplerinin çalıştığı alanda toprak kaldırılan alanda biraz önce bir kez daha kayma meydana geldi. O alandan ekiplerin hemen uzaklaştırıldığı bilgisini sizlerle paylaşalım.” ifadelerini kullandı.